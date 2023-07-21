نجح فريق حرس الحدود الهابط للدرجة الأولى في تحقيق تعادل إيجابي أمام الأهلي بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 33 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز ليحرم بطل الدوري من تسجيل رقم قياسي جديد بالوصول إلى النقطة 90 كأعلى عدد من النقاط يتم تسجيله في تاريخ بطولة الدوري، وكان الأهلي يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، ولكن التعادل رفع رصيده إلى 82 نقطة ويتبقى له 6 نقاط أخرى أمام بيراميدز والمصري.



من جانب آخر، أعلنت رابطة الأندية المصرية حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا في نهائي بطولة كأس الرابطة المقام السبت في الثامنة والنصف مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكان النادي المصري قد أصدر في وقت سابق بيانا رسميا هاجم خلاله رابطة الأندية بسبب قلة أعداد التذاكر المطروحة وعدم تناسبها مع أهمية اللقاء.



ويحمل لقب كأس الرابطة فريق فيوتشر الذي حقق البطولة في نسختها الأولى الموسم الماضي.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد المصري فتح باب القيد المحلي يوم 27 يوليو الجاري، فيما حدد الاتحاد العربي يوم 25 يوليو تاريخ انتهاء القيد للاعبين في كأس العرب للأندية الأبطال بقوام 35 لاعبا لكل فريق، ما يعني أن نادي الزمالك قد يكون مهددا بعدم إمكانية قيد صفقاته الجديدة أو العائدين من الإعارة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.