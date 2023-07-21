قال متحدث باسم شركة غوغل، إن الشركة تستكشف فرص استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة مقالات صحافية وتجري محادثات مع مؤسسات إخبارية لمساعدة الصحافيين من خلال هذه الأدوات.



ولم يذكر المتحدث اسم المؤسسات، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن «غوغل» أجرت مناقشات مع «واشنطن بوست»، و«نيوز كورب» المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال وحتى مع «نيويورك تايمز» نفسها من بين مؤسسات أخرى.



وقال المتحدث إن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها على سبيل المثال مساعدة الصحافيين في اختيار العناوين وأنماط الكتابة المختلفة بطريقة «تعزز أداءهم في العمل وإنتاجيتهم»، مضيفا أن الفكرة لاتزال في «مراحل مبكرة من الدراسة».