المحرر الأمني

‏تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مباحث محافظة الجهراء من ضبط شخص من الجنسية الأفريقية يقوم بعمليات النصب والاحتيال عن طريق إيهام الأشخاص بقدرته على تحويل عملات فئة 100 دولار عن طريق استخدام بعض المواد الكيميائية.

‏كما قامت ادارة مباحث محافظة الفروانية بضبط شخصين يديران مصنعاً للخمور المحلية في منطقة خيطان وتم العثور على عدد كبير من البراميل وبداخلها مواد مسكرة وزجاجات جاهزة للبيع.

‏وتمكنت ادارة مباحث محافظة العاصمة من ضبط شخصين يقومان بعمليات النصب عن طريق بيع سبائك ذهب غير أصلية على عدة متاجر متفرقة بالبلاد بعد تقديم شكوى بحق احدهما، وتم العثور على مواد بشتبه بأنها مواد مخدرة بحوزتهما.

‏وأسفرت الجهود والمتابعة الأمنية حول القضايا المجهولة لإدارة مباحث محافظة حولي عن ضبط شخصين يقومان بسرقة العاملين في الجمعيات التعاونية والمستوصفات الصحية عن طريق استدراجهم وإيهامهم بتوزيع صدقات مالية عليهم ومن ثم يقومان بسرقتهم، وتبين وجود (6) قضايا بحقهما كانت مجهولة وأصبحت معلومة.

‏وبمواجهة المتهمين أقروا واعترفوا بما نسب اليهم، وتمت احالة جميع المتهمين لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.