علي إبراهيم



وسط عالم تتسارع فيه متغيرات التواصل والاتصال يوما بعد آخر، قد يظن البعض أن صناديق البريد أصبحت من «الكلاسيكيات» في الكويت، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا في صناديق البريد المؤجرة بمكاتب البريد، ما يعني أن هناك إقبالا ملحوظا من المواطنين والمقيمين على تلك الخدمات.

وتظهر أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن عدد الصناديق البريدية المؤجرة في البلاد خلال 2012 بلغ أكثر من 75 ألف صندوق، فيما بدأت أعداد تلك الصناديق تتراجع بصورة ملحوظة لأكثر من 44 ألفا في 2016 لتعاود الانخفاض مجددا في 2019 لتصل إلى 22.46 ألف صندوق بتراجع بلغت نسبته نحو 70% من صناديقها البريدية بواقع 52.5 ألف صندوق.

وبدأت صناديق البريد في الكويت تستعيد بريقها خلال الفترة من 2019 حتى 2021، إذ زادت أعدادها بنسبة 31.5% بنحو 7079 صندوقا، ليرتفع عددها من 22.46 ألف صندوق في 2019 إلى 29.54 ألفا في 2021.

وبينت آخر أرقام صناديق البريد المؤجرة أن أعلى 5 مكاتب تستأجر فيها صناديق بريدية يأتي على رأسها مكتب بريد «الصفاة» الذي يشهد أكبر إقبال على الاستئجار في البلاد بواقع 7040 صندوقا، يليه مكتب بريد مشرف بـ 2762 صندوقا، ثم مكتب بريد العدان بـ 1457 صندوقا، ثم مكتب بريد كيفان بـ 1359 صندوقا، ثم مكتب بريد بيان

بـ 1105 صناديق بريدية.