الدوحة - فريد عبد الباقي



أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده مع المحترف الفرنسي لنادي ساوثمبتون الإنجليزي إبراهيما ديالو (24 عاما)، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لينضم ديالو إلى محترفي الدحيل، الإيطالي إبراهيما بامبا، والبرتغالي روبين سيميدو، والبلجيكي ادميلسون جونيور، والكيني مايكل أولونغا.



إلى ذلك، وصل المحترف السوري لنادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، إلى الدوحة، لإتمام إجراءات التعاقد الرسمي مع النادي العربي، وذلك بعد التوقيع على مخالصة مالية مع النادي السعودي، ليجدد السومة تجربته السابقة مع النادي العربي الذي لعب له في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.



وكان السومة، الذي لعب في 27 مباراة مع العربي في الموسم الماضي، وسجل 27 هدفا وصنع 6 آخرين، قاد فريقه القطري لتحقيق لقب كأس أمير قطر للمرة الأولى منذ 30 عاما، واحتلال المركز الثاني في الدوري القطري، بجانب حصوله على وصافة هدافي الدوري القطري خلف هداف الدحيل مايكل أولونغا الذي توج باللقب برصيد 22 هدفا.



من ناحية أخرى، يخوض نادي السد مباراته التجريبية الأخيرة أمام الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها في الـ 6:30 مساء اليوم بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث يلعب السد ضمن المجموعة الثانية والتي تضم أندية الهلال السعودي، والوداد البيضاوي المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.. ومن المقرر أن يقوم نادي السد بتقديم صفقاته الجديدة خلال مباراته الودية أمام بطل المغرب، لاسيما أنه قرر فتح أبواب الملعب بالمجان أمام الجماهير.



وكان السد ضم كلا من: الثنائي البرازيلي جيوفاني هنريكي، وباولو أوتافيو، والكولومبي ماتيوس أوريبي، والإيراني أمين حزباوي، بجانب استمرار المحترفين الجزائري بغداد بونجاح، وتجديد تعاقد البرازيلي غيليرمي توريس، ويتبقى للسد محترف آخر، غالبا سيكون المغربي رومان سايس (33 عاما)، مدافع نادي بشكتاش التركي والذي اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق خلال هذا الصيف.