اعترف النجم البرازيلي نيمار بأنه فكر في اعتزال كرة القدم الدولية مع منتخب بلاده، بعد المسيرة المحبطة في مونديال قطر العام الماضي.



وقال نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مقابلة مع الصحافي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميجيل على شبكة «يوتيوب» الخميس، «بصراحة لم أرغب في العودة مرة أخرى بعد كأس العالم، لكني عدلت عن رأيي لأنني متعطش دائما، الأمر لا يتعلق بآلام الهزيمة، لكن لمشاهدة عائلتي تعاني كثيرا».



وأشار إلى أنه بكى لخمسة أيام متتالية بعد خسارة البرازيل أمام كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية لمونديال قطر، مبينا «الأمر كان مؤلما للغاية، تخسر حلمك بهذه الطريقة، كنت أفضل عدم تسجيل الهدف وأن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي ثم نخسر بركلات الجزاء الترجيحية»، في إشارة إلى الهدف الذي سجله في الوقت الإضافي قبل أن تخطف كرواتيا هدف التعادل القاتل.



وأعرب نيمار عن أمله في مواصلة اللعب مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنه لم يسمع بأي تكهنات تخص مستقبله، وأكد «لدي عقد مع باريس سان جيرمان، أشعر بأنني في حالة جيدة، رغم عدم وجود الكثير من الحب بينه وبين جماهير النادي، سأتواجد هناك سواء تواجد الحب أم لم يتواجد».



ولم يشارك نيمار مع سان جيرمان منذ فبراير الماضي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، وفي مارس الماضي تجمعت جماهير بطل الدوري الفرنسي خارج منزله وطالبته بالرحيل عن النادي.