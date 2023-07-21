طلبت النيابة الروسية عقوبة السجن عشرين عاما بحق المعارض المسجون اليكسي نافالني الذي يحاكم منذ شهر بتهمة «التطرف».



وكتب مقربون من نافالني على تطبيق تليغرام أن «الجهة الاتهامية طلبت السجن عشرين عاما لنافالني، على أن يمضيها في معتقل ذي نظام خاص»، لافتين الى أن الحكم سيصدر في الرابع من أغسطس.



ونافالني المناهض للفساد (47 عاما) والذي يمضي أصلا عقوبة بالسجن تسعة أعوام بعد إدانته بـ«الاحتيال»، يخضع لهذه المحاكمة الجديدة التي يواجه فيها عقوبة السجن حتى ثلاثين عاما.



ويندد نافالني، الخصم الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين، بهذه الملاحقات «السياسية».



وخلال محاكمته الجديدة، كرر نافالني تنديده بالحرب الروسية - الأوكرانية، مشيرا الى سقوط «عشرات آلاف القتلى في الحرب». وأضاف «عاجلا أم آجلا، روسيا ستنهض. ويعود الينا أن نحدد ماهية ما ستعول عليه مستقبلا».