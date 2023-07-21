أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية لمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم في تصرف يعد استفزازا ممنهجا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.



وقالت الخارجية السعودية في بيان اوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) انها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السعودية السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف التعاليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض المملكة بكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان وتحد من الحوار بين الشعوب.