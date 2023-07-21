في نظر اليمين التقليدي، من المفترض أن يجسد الجمهوري رون ديسانتس بديلا لدونالد ترامب، لكن حملته للانتخابات الرئاسية مرت بسلسلة من خيبات الأمل.

وكان من المقرر أن يكون إطلاق حملته الانتخابية مبتكرا وديناميكيا. وعند دخوله الحملة الانتخابية التمهيدية للحزب الجمهوري في نهاية مايو الماضي، فشل حاكم فلوريدا فيما وعد به من بث مباشر لإطلاق الحملة عبر «تويتر».

وكانت هذه طريقة الشاب الأربعيني للتميز في مواجهة منافسه الرئيسي على ترشيح الحزب الجمهوري دونالد ترامب البالغ 77 عاما.

لكن هذا الحدث المنتظر تحول إلى إخفاق تام، بسبب سلسلة من المشاكل الفنية.

يومها، كل ما سمعه مئات الآلاف من مستخدمي «تويتر»، «الميكروفون الخاص بك ليس قيد التشغيل»، «إنه لأمر مؤسف، الأمر لا يحدث هكذا عادة»، وذلك بدلا من الاستماع إلى البرنامج الذي كان حاكم فلوريدا يحاول عرضه عبر «تويتر».

نقص في الكاريزما؟

بعدما أعيد انتخابه حاكما لولاية فلوريدا في نوفمبر 2022، يأمل رون ديسانتيس في اجتذاب أميركا كلها عبر مواقفه الصادمة بشأن الهجرة، الإجهاض، أو القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

ويؤكد تود بيلت أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن أن «ديسانتيس يفشل في التواصل مع الناخبين»، الذين يجدون صعوبة في إدراك ما يميزه عن ترامب، غير الأفكار الأكثر تطرفا.

تراجع كبير في استطلاعات الرأي

الحاكم، الذي وضع المحافظون آمالهم فيه، يتفوق عليه الآن الرئيس السابق بأكثر من 30 نقطة في استطلاعات الرأي، وفقا لموقع «ريل كلير بوليتيكس».

وقال دونالد ترامب ساخرا عبر شبكة «تروث سوشيل» انه «كلما تعرف عليه (ديسانتس) الناس أكثر، تراجع في استطلاعات الرأي».

وكان الرئيس السابق المحاط بالتحقيقات والملاحقات القضائية، قد بدأ سباقه الثالث للوصول الى البيت الأبيض، متخذا موقف ضحية «حملة اضطهاد» يقودها الديموقراطيون - وهي نظرية يلتزم بها العديد من مؤيديه.

وانطلاقا من لائحة اتهامه التاريخية أمام محكمة نيويورك، ثم أمام القضاء الفدرالي في ميامي يتفاخر رجل الأعمال السابق بأنه جمع عدة ملايين من الدولارات بفضل هذه الأحداث، التي كانت موضع اهتمام وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، يفيد تعثر رون ديسانتيس في استطلاعات الرأي أيضا حوالى عشرة مرشحين جمهوريين دخلوا السباق الرئاسي، مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس. ومع ذلك، تبدو فرصهم في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري محدودة.

وبدأت معركة ترشيح الحزب الجمهوري مؤخرا وستكون فرص إعادة انطلاق الضابط البحري السابق عديدة قبل الانتخابات التمهيدية الأولى، المقرر إجراؤها في منتصف يناير2024.

ويبدأ ذلك من المناظرة الأولى بين المتنافسين الجمهوريين والمقرر إجراؤها في 23 أغسطس المقبل. وتعد هذه فرصة لرون ديسانتيس، الذي لم يهاجم دونالد ترامب من قبل، لينزل أخيرا إلى الحلبة.