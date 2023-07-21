الوفد اطلع على إجراءات استقبال المجندين و آلية تطبيق التدريب الأساسي والتخصصي والتطبيقات العملية وميادين الرماية والأسلحة وقاعات الطعام والدراسة

ترأس مدير الخدمة الوطنية العسكرية العميد محمد الجسار وفد الهيئة الزائر الى مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

‏حيث اطلع الوفد على إجراءات استقبال المجندين وآلية تطبيق التدريب الأساسي والتخصصي والتطبيقات العملية، وعلى المرافق المتاحة في المركز من ميادين الرماية وميادين الأسلحة وقاعات الطعام والقاعات الدراسية.

‏وثمن العميد الجسار الجهود التي بذلتها دولة الإمارات طوال التسع سنوات الماضية في مجال الخدمة الوطنية معتبرا أن التجربة الإماراتية من النماذج الرائدة اقليميا وأن التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين مستمر نحو المزيد من التقدم والازدهار.