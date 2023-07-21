ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة بصورة طفيفة، لكن البيتكوين لا تزال تتداول دون مستوى 30 ألف دولار الذي تجاوزته في وقت سابق هذا الأسبوع.

وارتفعت البيتكوين بنسبة طفيفة 0.15% عند 29791.75 دولار، في تمام الساعة 11:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

كما ارتفعت الإيثريوم 0.2% عند 1891.33 دولار، بينما تراجعت الريبل 0.24% عند 77.6 سنت.

ولا تزال "تسلا" تحتفظ بحيازتها من البيتكوين بقيمة 184 مليون دولار للربع الرابع السنوي على التوالي، دون الإعلان عن أي مبيعات أو إضافات لحيازاتها.