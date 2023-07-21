بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2502 مبايعة بقيمة 8.14 مليار درهم، منها 378 مبايعة للأراضي بقيمة 3 مليارات درهم، و2124 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.13 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 285 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7 تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 363 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة مليار درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 175 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 207 مبايعات بقيمة 189 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 158 مبايعة بقيمة 660 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 157 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.53 مليار درهم منها 75 رهن أراض بقيمة 428.09 مليون درهم و390 رهن فلل وشقق بقيمة 1.1 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 204 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 117 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 264.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 65.22 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 47.73 مليون درهم.