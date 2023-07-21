حذرت سيئول الجمعة بيونغ يانغ من أن استخدام أسلحتها النووية سيعني «نهاية» نظام كيم جونغ أون، بعد أن هددت كوريا الشمالية برد نووي على الانتشار العسكري الأميركي المتزايد في شبه الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنه كما أكدت سيئول وواشنطن «بوضوح» من قبل، فإن «أي هجوم نووي ضد الحلف سيقابل برد فوري وساحق وحاسم». وأضافت أنه إذا حدث ذلك فإن «النظام الكوري الشمالي سيشهد نهايته».

وتابعت الوزارة أن «كوريا الشمالية هي الكيان الوحيد الذي أقر قانون سياسة القوات النووية الذي ينص على ضربات استباقية غير مشروعة».

وأضافت أن بيونغ يانغ تجري «تدريبات هجومية وقائية وتطلق تهديدات بضربات نووية» ضد تحالف سيول وواشنطن.

وكان وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام صرح الخميس بأن زيارة غواصة أميركية ذات قدرة نووية لكوريا الجنوبية قد تبرر استخدام بيونغ يانغ السلاح النووي.

وقالت سيئول إن رسو الغواصة الأميركية في بوسان بجنوب البلاد، ما هو إلا «رد دفاعي مشروع» على التهديدات النووية المتواصلة لبيونغ يانغ.

وكان كيم جونغ أون أعلن عن قانونه النووي الجديد العام الماضي، مؤكدا أن وضع البلاد كقوة نووية «لا رجوع عنه»، مما يقضي فعليا على إمكانية إجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي.

وقال يانغ مو جين رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيئول لوكالة فرانس برس إن التطور الأخير يظهر أن بيونغ يانغ «تنوي تجميع مبررات لردها النووي» في ظل عقيدتها المعدلة.

وأضاف أن كوريا الشمالية تستفيد من «الوجود الاستراتيجي النووي الأميركي في شبه الجزيرة الكورية» لتبرير سلوكها.

ويأتي البيان الكوري الجنوبي بينما يعتقد أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ محتجز لدى كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود خلال زيارة سياحية إلى المنطقة المنزوعة السلاح.