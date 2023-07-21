قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة مسيرة لمناهضة الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة، ووقفة احتجاجية ضد سياسة هدم المنازل في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وذكرت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المحتلة أن قوات الاحتلال، قمعت خيمة وقفة احتجاجية في «حي البستان» ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ضد مُخططات الاحتلال لهدم المنازل وتهجير المواطنين واستهداف ممتلكاتهم.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المعتصمين، ورشّتهم بالمياه العادمة، وتعدت عليهم بالضرب.

في الأثناء، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة في بلدة «بيت أمر» شديدة الاضطراب شمال محافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في ذراعه الأيمن وأصابع يده اليسرى، وجرى نقله إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على مُشيعي الجنازة في البلدة المذكورة خلال توجههم الى المقبرة التي تقع على الشارع الرئيسي للبلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المشيعين.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة شرق البلدة، بعد الاعتداء على الجنازة.