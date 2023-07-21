بات فساد المؤونة في المنازل والأطعمة والأغذية في المحلات التجارية بسبب غياب الكهرباء والتبريد مرافقا سنويا لموسم الصيف والحر، ومع دخول الصيف الحالي برزت مشكلة الحشرات والقوارض والكلاب الشاردة لتزيد من صعوبة حياة السوريين مع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية لامست الـ 45 في الكثير من المناطق.

وتعاني العديد من المحال التجارية بدمشق من انتشار الصراصير والفئران بشكل مريب وتتسلل منها إلى المنازل وخاصة القديمة منها.

وينقل موقع تلفزيون سوريا عن أصحاب احد المحال الغذائية في المزة 86، أن الفئران دخلت إلى محله وقد عانى كثيرا حتى تخلص منها، حيث سببت له كثيرا من الخسائر.

وتابع «الصراصير منتشرة بشكل كبير، والجرذان والفئران، ونحن نطالب البلدية برش المبيدات ومكافحة القوارض لأنها تسبب لنا ضررا كبيرا».

كما ويشتكي أ صحاب مطاعم الشاورما والفلافل في العاصمة من انتشار الصراصير والفئران. وعليه أكد باعة المبيدات في منطقة البيطرة في الصناعة بأن بيع المبيدات والسموم الخاصة بالحشرات والقوارض زاد الأسبوع الماضي 100% ومعظم الزبائن كانوا أصحاب مطاعم ومحال تجارية.

وإلى جانب المحلات التجارية، تعاني المنازل وخاصة في العشوائيات، من انتشار الصراصير والجرذان والفئران التي تنتشر نتيجة تراكم القمامة تحت الشمس ثم تلجأ للأماكن الرطبة للاختباء.

ولعل مما فاقم المشكلة بحسب الموقع، تأخر البلديات في نقل القمامة جعلها مرتعا للحشرات والجرذان التي تتسلل إلى المنازل بحسب السكان. وقال أحد سكان مساكن برزة، إن فأرة دخلت منزله مؤخرا وهي المرة الأولى التي تدخل بها القوارض إلى منزله علما أنه في يسكن في الطابق الثاني، مشيرا إلى أن جيرانه في البناء يعانون من ذات المشكلة، ويعزو السبب إلى إهمال مكافحتها من قبل البلدية وكثرة القمامة بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.

ولكن القضاء على فأر لم يعد بالأمر السهل نتيجة ارتفاع أسعار وسائل الإبادة، حيث تراوح سعر المصيدة بين 3 – 6 آلاف ليرة وقد يحتاج الشخص لوضع أكثر من 4 مصايد في المنزل مع بعض المكسرات لجذبها، بينما تراوح سعر اللاصق بين 12 – 15 ألف ليرة، وسعر السم بين 4 – 5 آلاف ليرة.

واشتكى بعض سكان مشروع دمر وضاحية قدسيا من ظهور حيات ذات الرأس الأسود غير السامة والتي تتغذى على الحشرات وتبحث عن الأماكن الرطبة.

وفي منطقة ركن الدين، يعاني السكان من انتشار الكلاب الشاردة ليلا، علما أن المنطقة في قلب العاصمة دمشق، لكن انتشار القمامة والحرارة المرتفعة بحسب السكان، تدفع هذه الكلاب للنزول ليلا من الجبل للبحث عن طعام والتسكع بالشوارع. تنتشر هذه الظاهرة بكثرة أيضا في جرمانا التي باتت تعج بالكلاب الشاردة مثلما تعج بالقطط.

ويشتكي سكان منطقة الجناين في جرمانا، أن الكلاب باتت مزعجة جدا، فهي منتشرة بشكل كثيف، دون أي تدخل من قبل البلدية، حيث تراها بعد الساعة الثامنة مساء تتسكع في الطرقات ضمن مجموعات أو بشكل فردي، ما يخيف المارة ويعرض الأطفال للخطر، مطالبا محافظة ريف دمشق بأخذ دورها ومكافحة هذه الظاهرة التي باتت تتفاقم دون أي تدخل من البلدية للحد منها.

ويتخوف السكان من «عضة الكلب المسعور المميتة، حيث لا توجد أمصال لداء الكلب في أي مشفى حكومي، بينما شراؤه من السوق السوداء مكلف فقد يصل سعر الإبرة الواحدة إلى 100 ألف ليرة إن وجدت».