أطلق صناع محتوى ومؤثرون وفنانون سوريون على منصات التواصل الاجتماعي كيوتيوب وتيك توك وفيسبوك، حملة دعم لإنقاذ مرضى السرطان في الشمال السوري حيث لا توجد مراكز خاصة لعلاجهم ولا يستطيعون السفر الى الخارج. وأرفق الناشطون منشوراتهم وفيديوهاتهم بوسم «هاشتاغ» من قبيل«#أنقذوهم»و «#أنقذوا_مرضى_السرطان» و«#السرطان_لاينتظر»، حيث تشير الاحصائيات الى أن عدد هؤلاء نحو3300 مريض نحو ثلثيهم من الأطفال. وبدعوة من مؤثرين مثل «التيكتوكر» يمان النجار الذي يحظى بمتابعة نحو مليوني شخص على تيك توك ويعتبر من اشهر صناع المحتوى السوريين والعرب، نظم العشرات من الناشطين السوريين حملة في العاصمة الهولندية امستردام لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء المرضى. واعتبر نجار في بث حي على تيك توك ان 3300 مريض ليس بالرقم السهل وطالب بأن تكون قضيتهم هي الـ«تريند» على مواقع التواصل و«السوشيال ميديا». وقال: «لأهلنا وأطفالنا في الشمال السوري المحرر، نحن صوتكن ونحن معكن، وراح نوصل وجعكن. خلي الإنسانية تجمعنا ولو ليوم من الأيام، بعيدا عن كل المفارق السياسية، ونكون كلنا ايد بايد مع بعض.. لبعض». وحظي المقطع بنحو 12 مليون مشاهدة، وشاركه العديد من «التيك توكرز» عبر المنصة، كما اشترط «نجار» أن يكون «التحدي» عبر المنصة، في حال فوزه به، مشاركة الخاسر بالحملة لزيادة انتشارها.

وعلى غرار نجار، أطلق ناشطون مثل المؤثر والاعلامي جميل الحسن الذي يحظى بقرابة مليوني متابع والشيف أبو عمر ويوسف ملا وغيرهم من صانعي المحتوى السوريين على منصات تيك توك ويوتيوب وفيسبوك، أطلقوا حملات لدعم مرضى السرطان في شمال غرب سورية لحث المنظمات الانسانية وفاعلي الخير على مساعدة هؤلاء ومحاولة توفير العلاج لهم قبل ان يفتك بهم المرض الخبيث.

وناشد «الشيف أبو عمر» الذي يملك أحد المطاعم المعروفة في مدينة اسطنبول المقتدرين داخل سورية وخارجها، أن يتكفل كل منهم بمصاريف علاج ومعيشة مريض في شمالي سورية، حتى شفائه.

وأضاف: «اعتبروا واحد من ولادك، تصور ابنك عم يتألم قدام عيونك، تتمنى تبذل كل مالك اله».

وانتشر مقطع للصحافي جميل الحسن، من إدلب، بشكل واسع على مختلف المنصات، إذ ظهر منفعلا ومتأثرا، خلال توجيهه مناشدة لإنقاذ الأطفال من مرضى السرطان، متحدثا عن وفاة أطفال لعدم السماح لهم بالدخول إلى تركيا «لأسباب سياسية».

وقال «الحسن»، الذي يتابعه هو الآخر مئات الآلاف عبر مختلف المنصات: «ليش ما الكل يتحرك، لو الكل يعلي صوته، ينشر ويرفع صوت، تجي موافقة سياسية يلي هي ممنوعة، بفتح مشفى، لان الأجهزة ممنوعة سياسيا من الدخول».

وأطلق الناشط والمؤثر يوسف ملا الذي يحظى بنحو مليون متابع في فيسبوك وحده، تحديا لليوتيوبر والمؤثرين، وظهر في بث مباشر قبل ايام وهو يحلق شعره على الهواء تضامنا مع مرضى السرطان الذين بدأ شعر الكثير منهم يتساقط وذلك بهدف «لفت نظر منظمة الصحة العالمية، وكل دول العالم، لضرورة إنشاء مركز طبي لعلاج مرضى السرطان شمالي سورية». وقال «لو كان لديك متابع واحد يمكن ان تلفت الانتباه لهذه القضية». وناشد المغتربين السوريين خصوصا ان يكونوا يدا بيد لتوجيه رسالة لهؤلاء المرضى لنقول لهم «نحن معكم».

كذلك قام الصحافي السوري عابد ملحم، مقدم برنامج «ريبوست» على تلفزيون سورية، بحلق شعره على الهواء مباشرة تضامنا مع مرضى السرطان في إدلب وريف حلب.

ودعا الناشط ماجد عبد النور الأمم المتحدة لفتح تحقيق حول اسباب التزايد المرعب في عدد مرضى السرطان في الشمال السوري.

وانضم الفنان عبد الحكيم قطيفان إلى الحملة ودعا «أصحاب الخير والضمير والإنسانية والشهامة والشيمة.. لندعم جميعا ملف معالجة أطفال مرضى السرطان في الشمال السوري..أينما كنا وبكل امكانياتنا وعلاقاتنا راجين واملين لهم التعافي التام والشفاء العاجل بإذن الله...شكرا لكم».

وأدت وفاة طفل في إدلب، في الآونة الأخيرة، نتيجة تطور حالته بمرض السرطان، إلى استياء نشطاء وأهال في إدلب، بسبب عدم تمكنه من الدخول إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج.

وتوفي الطفل بعد مناشدات أطلقها ناشطون وصحافيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل دخوله «بشكل إسعافي» إلى تركيا، دون أن يلقوا استجابة.

وقبل أشهر أطلق نشطاء سوريون في شمالي غربي سورية حملة «أنقذوهم»، بهدف إعادة السماح للمرضى المصابين بالسرطان بتلقي العلاج في المستشفيات التركية، بعد توقفه نتيجة زلزال 6 شباط.