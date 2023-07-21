أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في سورية لا تزال مستمرة، حيث عاد ما يقارب مليون لاجئ سوري خلال الفترة الماضية.

جاءت هذه التصريحات خلال رحلة العودة من جولته الخليجية.

وقال أردوغان في تصريحاته: «يستمر العمل على بناء منازل من الطوب في شمالي سورية من أجل اللاجئين السوريين حاليا، وصلنا إلى عدد يتراوح بين 100 إلى 150 ألف منزل مصنوع من الطوب».

وأضاف: «مع استمرار بناء هذه المنازل، بدأ إخوتنا اللاجئون السوريون في العودة. في الوقت الحالي، قد يكون عدد العائدين من اللاجئين قد وصل إلى مليون. ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في المستقبل. خاصة مع دعم قطر للمشروع الذي يتم إعداده في شمالي سورية».

وأكد الرئيس التركي أن هناك رغبة واضحة لدى اللاجئين السوريين في العودة إلى أراضيهم: «إن رغبة اللاجئين في العودة إلى أراضيهم واضحة جدا، إنهم يشتاقون إلى العودة إلى أرضهم».

وأشار الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق، إلى أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية لمنع الهجرة غير النظامية، وأن المواطنين الأتراك سيشعرون بالتغييرات الواضحة في قضية المهاجرين غير الشرعيين خلال وقت قصير.