عبدالله الراكان

واصلت الحسينيات ومجالس ذكر أهل البيت احياء ليالي شهر المحرم بإقامة الخطب والمحاضرات والندوات.

وفي الليلة الثانية مساء أمس، تطرق الخطباء لعدد من الموضوعات الدينية والاجتماعية والاخلاقية واستذكار مسيرة الامام الحسين گ وأهل بيته، وخروجه من مكة ووصولا الى ارض كربلاء وبعض الاحداث التي واجهتهم خلال الرحلة ولقائهم لبعض المناصرين الذين انضموا اليهم في الطريق.

وقال الخطيب الحسيني الشيخ حسين الشمالي ان التمسك بكتاب الله ومنهج النبي وآل بيته هو النور الذي يضيء قلوب المومنين كما جاء في الاحاديث النبوية الشريفة، مشيرا الى ان هذا هو الدستور الذي يجب ان يسير عليه المسلمون لتجنب الضياع والفرقة.

وأضاف الشمالي ان رحلة الامام الحسين گ الى كربلاء كانت حافلة بالعبر والعظات، حيث قام الحسين وخطب في الناس، ثم امر ابناءه علي الاكبر والقاسم بكفالة اخته السيدة زينب رضي الله عنها، لكن أبت حتى كفلها اخوها أبو الفضل.