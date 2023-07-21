على المجتمع الدولي نبذ خطابات الكراهية وبذل الجهود لتكريس قيم التسامح واحترام الأديان

أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام أحد المتطرفين في مملكة السويد مرة أخرى بالإساءة إلى القرآن الكريم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة إن الشيخ سالم العبدالله حذر من أن مثل تلك الممارسات المتكررة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين لاسيما أنها تزامنت مع احتفالهم بالسنة الهجرية الجديدة، كما حمل الجانب السويدي المسؤولية كاملة حيال استشراء هذه الأفعال التي تزكي خطابات الكراهية ضد المسلمين وتشجع على العنف خاصة أن الحادثة قد تكررت على يد الشخص نفسه وخلال فترة وجيزة.

وعلى ضوء هذا الفعل المستنكر أكد العبدالله أن الكويت تقوم حاليا بالتشاور والتنسيق مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية الشقيقة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة.

ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى نبذ خطابات الكراهية وبذل الجهود الرامية لتكريس قيم التسامح واحترام الأديان وحث المجتمع الدولي على سن قوانين وتشريعات تدين وتجرم الإساءة للأديان.