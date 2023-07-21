أعربت الأمم المتحدة عن حزنها «العميق» على مقتل أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن بيد مسلحين مجهولين.

وقال متحدث باسم البرنامج لوكالة فرانس برس «يشعر برنامج الأغذية العالمي بحزن عميق لأن موظفاً متفانياً قُتل في اليمن الجمعة على أيدي مسلحين مجهولين».

وأضاف «لا يمكننا التعليق أكثر في الوقت الحالي».

وكان وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح كتب في تغريدة أن «اعتداء اجراميا آثما طال أحد كوادر العمل الإنساني بـWFP (برنامج الأغذية العالمي) في مدينة التربة في تعز» وهو المواطن الأردني مؤيد حميدي.

وقدم الوزير التعازي لأسرته، داعيا الجهات الأمنية إلى «القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة».

من جانبه، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي «بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين في مدينة التربة اليوم الجمعة»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت».

وأجرى العليمي اتصالًا هاتفيًا بمحافظ تعز نبيل شمسان الذي أطلعه على «المعلومات الأولية التي تشير الى تحديد هوية منفذ الاعتداء الاجرامي، والاجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة».