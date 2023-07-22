نطالب «الخدمة المدنية» بدعم مقترح «الصحة» بالسماح بمنح الإجازات المرضية «إلكترونياً»

عبدالكريم العبدالله

استنكرت الجمعية الطبية حادثة الاعتداء الجسدي على طبيبة في مركز جابر الأحمد من قبل مراجع طلب منها اجازة مرضية لشخص بدون حضوره، مؤكدة على تكفلها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وذكرت الجمعية في بيان صحافي أن 90% من حالات الاعتداء على الأطباء في المراكز الصحية جاءت بسبب الاجازات المرضية غير القانونية، مبينة أن 25% من مراجعي المستوصفات هم من طالبي المرضيات.

وطالبت الجمعية مجلس الخدمة المدنية بدعم مقترح وزارة الصحة بالسماح بمنح الاجازات المرضية «إلكترونيا» اسوة بكثير من الدول المتقدمة والمجاورة.

وأوضحت أن المرضيات أصبحت حملا ثقيلا على الطبيب والمنظومة الصحية، مع التأكيد انها حق مكتسب للمواطن، متسائلة لماذا لازال المواطن يحصل على المرضية عن طريق الذهاب للمستوصف.

وشددت الجمعية على أن منح الطبيات «إلكترونيا» سيخفف الحمل على المنظومة الصحية في الرعاية الأولية ويوقف هدر موارد وزارة الصحة.