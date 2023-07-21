رأى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن «من المرجح جدا» اندلاع حرب جديدة بين بلاده وأذربيجان، متهما باكو بارتكاب «إبادة» في حق الأرمن في جيب ناغورني قره باغ.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين للسيطرة على الإقليم الجبلي، ومحاولات تطبيع العلاقات بوساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا لم تحرز سوى تقدم ضئيل.

وعادت التوترات للتصاعد في مطلع يوليو الجاري بعدما أغلقت أذربيجان بذرائع مختلفة حركة المرور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الرابط بين ناغورني قره باغ وأرمينيا.

وقال باشينيان «هذه ليست إبادة جماعية قيد التحضير، بل إبادة جماعية جارية»، متهما الجيش الأذربيجاني بجعل ناغورني قره باغ «منطقة معزولة».

تحدثت وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي مع سكان في المنطقة أكدوا خلو المتاجر من السلع وتسجيل صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية.

وحذر من أنه «ما لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح جدا بالطبع اندلاع حرب (جديدة مع أذربيجان)».

وتنشر روسيا قوات حفظ سلام في الجيب، لكنها تواجه صعوبات لاحتواء الأزمة. واتهمت أرمينيا موسكو بالتقاعس فيما اتهمتها أذربيجان بالتقصير في الوفاء بالتزاماتها.

ومع فشل الجولة الأخيرة من محادثات السلام التي عقدت في 15 لجاري بروكسل في تحقيق انفراجة، دعا باشينيان الغرب وروسيا إلى ممارسة مزيد من الضغط على باكو لرفع الحصار.

وأوضح «وفقا لمنطق بعض الدوائر الغربية، فإن روسيا لا تفي بكل توقعاتنا لأنها لا تفي بالتزاماتها، لكن روسيا تقول لنا الشيء نفسه.

وأكد باشينيان أن «الخطوط الحمراء» لبلده في المحادثات مع أذربيجان هي «سلامة أراضي أرمينيا وسيادتها، فضلا عن ضمان حقوق أرمن ناغورني قره باغ وأمنهم».

وفي الجولات السابقة من المفاوضات بوساطة غربية، وافقت يريفان على الاعتراف بتبعية ناغورني قره باغ لأذربيجان، لكنها طالبت بآليات دولية لحماية حقوق وسلامة السكان الأرمن في المنطقة.

لكن باكو تصر على وجوب تقديم هذه الضمانات على المستوى الوطني وترفض أي صيغة دولية.

وشدد باشينيان الجمعة على ضرورة إجراء حوار بين أذربيجان وسلطات قره باغ «في ما يتصل بالآليات الدولية بحضور شاهد، الشاهد الحاضر سيكون المجتمع الدولي».