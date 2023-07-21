قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تريد معرفة مكان وجود الجندي ترافيس كينج الذي عبر إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي، مصيفا أنها تتواصل مع بيونغ يانغ لمعرفة مكانه.

وأكد بلينكن خلال حديثه في جلسة نقاشية بمؤتمر أسبن للأمن أن واشنطن «مستعدة لإجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية بخصوص البرنامج النووي دون شروط مسبقة».

على صعيد مختلف، ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشرطة ألقت القبض على رجل في العقد الرابع من عمره للاشتباه في ارتكابه هجوما نادرا بسكين أدى لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين قرب محطة مترو أنفاق في سيئول.

وأضافت «يونهاب» أن الشرطة ألقت القبض على الرجل في موقع الحادث، ويتم التحقيق في الدافع وراء الهجوم.

وقال شاهد تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمحطة (واي.تي.إن) الكورية الجنوبية «عندما جاءت الشرطة، قال شيئا على غرار أنه لا يريد أن يعيش وأن الأمور لا تسير كما يشاء».

وقالت وكالة «يونهاب» إن أحد الجرحى في حالة حرجة في المستشفى.