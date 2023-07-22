رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأميرال ليزا فرانشتي لقيادة سلاح البحرية الأمريكي في خطوة تاريخية من شأنها كسر الحاجز القائم على نوع الجنس في الجيش، مما سيجعلها حال تعيينها أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية وستصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة.

ويمثل قرار بايدن مفاجأة وذلك بعدما توقع عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) أن يرشح بايدن الأميرال صمويل بابارو، الذي يقود سلاح البحرية في المحيط الهادي ويمتلك خبرة في مواجهة التحدي المتزايد القادم من الصين.

ومع ذلك، قال مسؤولون إن فرانشتي التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس العمليات في البحرية الأمريكية كانت من بين المرشحين المتوقع اختيارهم لهذا المنصب.

وتحظى فرانشتي باحترام كبير وتتمتع بخبرة واسعة بفضل عملها قائدا للقوات البحرية الأمريكية في كوريا.

وأشار بايدن في بيان إلى خبرة فرانشتي الكبيرة التي تصل إلى 38 عاما.

وقال"خلال مسيرتها المهنية، أظهرت الأميرال فرانشتي خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات"، مشيرة إلى أنها ثاني امرأة تصل إلى رتبة أميرال بأربع نجوم في البحرية الأمريكية.

من جهة اخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه طلب من وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن يصبح عضوا في مجلس وزراء حكومته.

وقال بايدن في بيان منفصل "تحت قيادته، تقدم وكالة المخابرات المركزية نهجا واضح الرؤية وطويل الأمد لمواجهة تحديات الأمن القومي الكبرى لبلادنا" في إشارة إلى نهج بيرنز في التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا والتنافس الأمريكي مع الصين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت خبرا في وقت سابق عن هذه الخطوة التي قالت إنها رمزية إلى حد كبير ولن تمنح بيرنز أي سلطات جديدة.

واضاف بايدن "إنه يقود باحترام ويمثل أفضل ما في أمريكا، وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل معه في السنوات المقبلة".