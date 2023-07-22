تمكن رجال من 5 مراكز إطفاء من السيطرة على حريق مخزن في سكراب أمغرة.

وقال بيان للإطفاء إن الحريق كان في حوطة مخزن يحتوي على مواد سريعة الاشتعال وزيوت و أخشاب ومواد بناء بمساحة تقارب 2000 متر مربع ، وتم التعامل مع الحريق واحتوائه والسيطرة عليه لعدم إنتشاره وامتداده للمحلات والمخازن المجاورة دون وقوع أي إصابات بشرية تذكر واقتصرت الخسائر على الماديات فقط .

واهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ملاك المصانع والمخازن والقسائم الصناعية والمباني التجارية بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وإزالة العقبات من الممرات الخارجية لتتمكن فرق الإطفاء من الوصول إلى الحريق ومكافحته والسيطرة عليه بسهوله ويسر ودون اي عوائق.