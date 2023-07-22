صدر مرسوم بتعديل المادة 2 من المرسوم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى



يستبدل بنص المادة 2 من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار اليه النص التالي:



مادة 2: يشكل المجلس الأعلى لشؤون الاسرة، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:



1 - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.



2 - وزير الصحة.



3 - وزير الدولة لشؤون الشباب.



4 - وزير التعليم.



5 - ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه.

مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



كما أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بتفويض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ونص القرار على:

مادة أولى



يفوض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



مادة ثانية



يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.