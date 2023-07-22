أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بإشهار جمعية الدعوة العالمية.

وتضمن القرار:



مادة 1



تشهر جمعية الدعوة العالمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية الدعوة العالمية:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية الدعوة العالمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف تهيئة بيئة دعوية جاذبة للمستفيدين من نشاطات الجمعيات الدعوية ودعم البرامج الدعوية الشبابية واستخدام جميع وسائل التقنية الحديثة لخدمة الإسلام ودعوة الناس وإعداد دعاة لدعوة الناس وإزالة الشبهات والمغالطات عن الإسلام والدين الوسطي ودعم ومساعدة المهتدين الجدد لتعليم الدين وتهيئة الطلبة وابتعاثهم في الخارج وتقوية عقيدتهم وإعطائهم العلم الكافي للتصدي للشبهات والمغالطات عن الاسلام التي سيواجهونها في الخارج والمساهمة في نشر الوعي الإسلامي والتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات الدعوية الأخرى لإيجاد أفضل وأمثل وسائل لخدمة الدين ونشر العلم الشرعي وتعليم الناس أمور دينهم وفق كتاب الله وسنة رسوله ژ وتفعيل دور أفراد المجتمع وتوعيتهم بمسؤوليتهم وتوجيه برامج دعوية متخصصة لهم.



على أن تمارس الجمعية تلك الاهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.

والمؤسسون هم:



٭ الشيخ فهد خالد فهد الأحمد الجابر الصباح

٭ ثامر غانم حمد الدبوس

٭ حمد غانم حمد الدبوس

٭ أحمد غانم حمد الدبوس

٭ جهاد خالد جاسم الدبوس

٭ فهد نايف أحمد الدبوس

٭ عبدالله عوض مجبل العصيمي

٭ يوسف حامد سليمان القناعي

٭ مبارك أحمد مبارك الأحمد

٭ عبدالعزيز يحيى ناجي الهدبان

٭ محمد سعود محمد البنوان

٭ محمد عبدالله محمد الدريبي

٭ أحمد ماجد ظافر الهاجري

٭ سلطان فضل حكم جمعان

٭ خالد جمال أيوب الفيلكاوي

٭ ناجي يحيى ناجي الهدبان

٭ أحمد خلف سالم النويشري

٭ أمينة عبدالله يعقوب التميمي

٭ الدكتورة تريسا ماي لشر

٭ شريفة عبدالله كارلو

٭ فهد وليد حسين الربيع

٭ ربيكا لين المطيري

٭ عبير خالد مسعود محمد

٭ ليلى جمال القحطاني

٭ طلال سلطان مران الحربي

٭ عبدالله جاسم خلف الفرحان

٭ خالد مؤيد محمد نوري بكر

٭ فهيد سام عايض العجمي

٭ فيصل إسماعيل

٭ غانم يوسف أحمد الدبوس

٭ محمد جمعة إسماعيل راسمال

٭ جنى عادل محمود سلطان

٭ رهام خالد الجيران

٭ أحمد ابراهيم حمد حذيفة

٭ ليلى عادل محمود سلطان

٭ علي مرزوق علي العتيبي

٭ بدر مرزوق شليويح العتيبي

٭ يوسف حمود محمد الحربي

٭ سالم فيروز مرزوق فيروز

٭ فهد مبارك محمد الجبري العتيبي

٭ سعد راشد عبدالله الوطري

٭ يوسف محمد مسعود الزوين

٭ عبدالعزيز عبدالله مرزوق العتبي

٭ مشعل محمد مسعود الزوين

٭ محمد عبدالوهاب محمد الماجد

٭ عبدالرحمن سعود سعيد المطيري

٭ سليمان يوسف خاصر الصوري

٭ جاسم محمد شمس الدين عبدالرحمن الملا

٭ فارس دبوس فارس الدبوس

٭ خالد شجاع طلق العتيبي

٭ مطلق جاسر مطلق الجاسر

٭ عبدالرزاق عيسى محمد العصفور

٭ يوسف علي جاسم السداح



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.