يلجأ العديد من الأشخاص للسفر في فصل الصيف، ومع ارتفاع الطلب على السفر ترتفع التكاليف. ومن المتوقع أن يكون هذا الصيف مكلفًا بشكل خاص، حيث توقع الرئيس التنفيذي لشركة Delta Air Lines، في بداية العام، عددًا قياسيًا من الحجوزات المسبقة لفصل الصيف.

هذه بعض الطرق لتوفير المال عند السفر هذا الصيف.

اختر وجهة تعتبر "رخيصة التكلفة"

من أسهل طرق توفير المال في السفر هي زيارة أماكن أرخص نسبيا. إذا كنت ترغب في زيارة باريس أو مدينة نيويورك، فسيكون من الصعب الالتزام بميزانية محدودة.

هناك الكثير من الوجهات ذات الأسعار المعقولة والممتعة للزيارة. فيما يلي بعض البلدان التي لديها الكثير من المدن ذات الأسعار المعقولة لزيارتها:

كولومبيا

رومانيا

إسبانيا

تايلاند

فيتنام

المكسيك

المشي أو ركوب الدراجة أو استخدام وسائل النقل العام

قد يكون استئجار سيارة أو استخدام سيارات الأجرة مكلفًا. إذا أمكن، ابحث عن طرق بديلة للنقل.

إذا كان المكان الذي ستذهب إليه على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، فإن المشي على الأقدام يعد وسيلة رائعة لاستكشاف المنطقة. في العديد من المدن، يمكنك استئجار دراجة، إما من المتاجر المحلية أو من خلال تطبيقات معينة.

هناك أيضًا وسائل النقل العام، يمكن أن تكون مريحة وممتعة في نفس الوقت.

السفر خلال الأسبوع

يمكن أن يساعدك حجز تذاكر السفر خلال الأسبوع بدلاً من عطلات نهاية الأسبوع في الحصول على سعر أفضل. الرحلات المغادرة في أيام الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أرخص بنسبة 12% من رحلات نهاية الأسبوع، وفقًا لتحليل أجرته "Google Flights".

الدفع عبر مكافآت السفر

حاول الدفع بالنقاط و"Miles" قدر الإمكان. يمكنك كسبها من خلال برامج ولاء شركات الطيران والفنادق.

كما تتمتع معظم بطاقات الائتمان بهذه المزايا التي يمكن أن تساعدك على توفير المال في رحلاتك، مثل إنفاق الاعتمادات على مشتريات السفر. كما أنها تسمح لك بربح مكافآت على جميع أنواع المشتريات، ما يجعل من الأسهل بكثير تحقيق أقصى قدر من المكافآت الخاصة بك.

ابحث عن الصفقات

إذا كنت من النوع المغامر ولا تمانع الذهاب إلى أي مكان، فاختر وجهة بناءً على المكان الذي يحتوي على أفضل عروض للرحلات الجوية. تتيح لك العديد من المواقع متعلقة بحجوزات السفر في إجراء بحث مفتوح، حيث يمكنك التحقق من أسعار الرحلات لوجهات مختلفة. هذه طريقة مفيدة لمقارنة الخيارات ومعرفة أين يمكنك الذهاب دون إنفاق الكثير.

القيام بأنشطة منخفضة التكلفة

فيما يلي بعض الأنشطة التي لا تكلف الكثير التي يمكنك القيام بها:

زيارة المتنزهات ومسارات التنزه

الذهاب إلى المعارض الفنية أو المتاحف

استكشاف الأحياء الممتعة سيرًا على الأقدام

التحقق من المناطق التاريخية

ضع ميزانية وتتبع إنفاقك

إذا كنت تريد توخي الحذر بشأن المبلغ الذي تنفقه أثناء السفر، فمن المهم اتباع ميزانية معينة. من السهل الإفراط في الإنفاق عندما لا تكون قد حددت حدًا للتكاليف وعندما لا تقوم بتتبع نفقاتك.

لإنشاء ميزانية سفر، ابدأ بتحديد المبلغ الذي تريد إنفاقه على رحلتك. يمكنك بعد ذلك تحديد الأنشطة التي تناسب ميزانيتك والمبلغ الذي يمكنك إنفاقه يوميًا. تأكد من تتبع إنفاقك أيضًا. تعد تطبيقات الميزانية طريقة ملائمة للقيام بذلك.

على الرغم من أن بعض الأشخاص يعتبرون السفر نشاطًا مكلفًا، إلا أن ذلك يعتمد على طريقة سفرك. إذا كنت لا تمانع في التخطيط لرحلة اقتصادية، فمن الممكن السفر بسعر رخيص.

