قالت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، إنها تدرس ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارف والأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا.

وأشاد نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ألفونسو جارسيا مورا، بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الحرب، وقال إن المؤسسة قدمت دعما بحوالي 400 مليون دولار منذ بدء الغزو الروسي قبل قرابة 17 شهرا.



واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات. وقال "مورا" إن قطاع تكنولوجيا المعلومات ربما يصبح "ثورة في هذا البلد"، إذ سيسهم في تحفيز تعافي أوكرانيا وإعادة بناء اقتصاد أكثر تنوعا وابتكارا.

وأوضح "مورا" أن المؤسسة ستواصل تركيزها على قطاع الأعمال المرتبطة بالزراعة وخطط دعم القطاع المصرفي مستهدفة زيادة المشروعات طويلة الأجل في البنية التحتية.

وذكر "مورا" أثناء وجوده في كييف للاحتفال بإعادة افتتاح مكتب مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأوكرانية: "أود ضخ هذا المبلغ وهو 1.5 مليار دولار خلال 12 إلى 18 شهرا قادمة".