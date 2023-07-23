كشفت دراسة حديثة، أنه يمكن لـ"تشات جي بي تي" -روبوت محادثة مبني على الذكاء الاصطناعي- أن يضاهي أفضل 1% من المفكرين البشر.

وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة مونتانا، أن الباحثين قاموا باستخدام اختبار "Torrance" للتفكير الإبداعي (TTCT) لمحرك "ChatGPT" وسجلوا 8 ردود. كما قاموا بجمع ردود من 24 طالبًا من جامعة مونتانا. تمت مقارنة هذه الدرجات مع 2700 طالب على المستوى الوطني ممن خضعوا لاختبار.

وأوضحت الدراسة أنه تم تسجيل جميع الردود بواسطة خدمة تعليمية لم تكن على علم بإرسال استجابات الذكاء الاصطناعي.

وفي الواقع ، تفوقت أجوبة "تشات جي بي تي" على غالبية الطلاب على المستوى الوطني، وكانت أجوبة الذكاء الاصطناعي إبداعية مثل ردود أكثر الأشخاص الحقيقيين إبداعًا الذين خضعوا للاختبار، وفقًا للدراسة.

وقال مؤلف الدراسة والأستاذ الإكلينيكي المساعد في كلية الأعمال بجامعة مونتانا إريك جوزيك لموقع ScienceDaily.com بحسب "CNBC" الأميركية: " كانت النتائج مفاجئة. بالنسبة لي، يتعلق الإبداع بعمل الأشياء بشكل مختلف.. أحد تعريفات ريادة الأعمال التي أحبها هو أن أن يكون رائد أعمال يفكر بشكل مختلف. لذلك، قد يساعدنا الذكاء الاصطناعي في تطبيق التفكير الإبداعي على الأعمال التجارية وعملية الابتكار، وهذا أمر رائع".

ردود جديدة ومدهشة

يحتوي اختبار "TTCT" على تقييمين مختلفين: أحدهما لفظي والآخر تصويري. كلاهما يقيس التفكير المتشعب، أو عملية التفكير المستخدمة لتوليد الأفكار الإبداعية.

وفي التقييم اللفظي، يتم تزويد المتقدمين للاختبار بالصور أو المطالبات الشفهية ويطلب منهم الرد في شكل مكتوب. على سبيل المثال، قد يتم عرض صورة لحدث ما ويطلب منهم افتراض النتيجة. أو قد يتم عرض منتج عليهم وطلب طرق لتحسينه، وتُستخدم إجاباتهم لتقييم ثلاث خصائص عقلية:

الطلاقة: عدد الأفكار ذات الصلة

الأصالة: غرابة الأفكار

المرونة: تنوع أنواع الأفكار المختلفة

ويتطلب التقييم المجازي من الخاضع للاختبار أن يستخلص إجاباته. على سبيل المثال، قد يُطلب منهم إكمال الصورة. إلى جانب الطلاقة والأصالة ، يقوم الاختبار المجازي بتقييم المهارات التالية:

التفصيل: إضافة أفكار تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات

مقاومة الإغلاق المبكر: قدرة الشخص على تحمل الغموض بما يكفي للتوصل إلى استجابة إبداعية

تجريد العناوين: القدرة على تسمية شخصية بطريقة إبداعية

وفي الدراسة، كانت استجابات "تشات جي بي تي" في أعلى نسبة مئوية من حيث الطلاقة والأصالة. تراجعت درجات الاستجابة إلى 97% عندما يتعلق الأمر بالمرونة.

وقال جوزيك: "كنا جميعًا نستكشف مع (ChatGPT) ولاحظنا أنها كانت تقوم ببعض الأشياء المثيرة للاهتمام التي لم نتوقعها. كانت بعض الردود جديدة ومدهشة. هذا عندما قررنا اختباره لنرى مدى إبداعه حقًا "، ولا يريد جوزيك المبالغة في تقدير التأثير الذي قد يحدثه الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، ولكنه يعتقد أنها ستصبح محركًا للابتكار.