بيروت ـ عامر زين الدين



أمل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى أن «يستشعر المسؤولون خطر المماطلة في التجاذب وتفريغ المؤسسات»، ومتسائلا عن الميثاقية في شغور بعض المواقع الأساسية من أصحابها الأصيلين (رئاسة الأركان)، في استباحة موصوفة لا تليق بالعدالة ولا تطمئن المواطنين ولا تعزز ثقة الناس بدولتهم.



وتوجه بنداء الى داخل الطائفة «لإصلاح ذات البين والتلاقي على المصلحة العامة»، متسائلا «هل من الحكمة أن نضع الهيئة الروحية في مواجهة الزعامة السياسية؟».



كلام شيخ العقل جاء خلال كلمة ألقاها في مقام النبي أيوب، عليه السلام، في نيحا الشوف، حيث لبى دعوة إدارة المقام مشاركا في الزيارة وراعيا اللقاء العام الذي أقيم للمناسبة وقال «نحن مطمئنون، والحمد لله، بنيتنا وبرؤيتنا وبإرادتنا وباجتماعنا، مطمئنون بعلاقاتنا المتوازنة والمتزنة مع جميع الطوائف، وبحضورنا الفاعل على مستوى الوطن وتمثيل الطائفة، فلنكن مطمئنين وأقوياء بالثقة الداخلية ونبذ التفرقة واحترام القانون، فللطائفة مجلسها المذهبي وقانونه الرسمي الذي يجب أن يحترم، ولنا من العقل والحكمة والأناة ما يخولنا التعاطي الإيجابي مع الواقع ومع الآراء المختلفة والملاحظات البناءة للتقدم إلى الأمام، فلماذا نفسح المجال لتشويه الصورة ولتصادم شبابنا عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل من الحكمة أن نضع الهيئة الروحية في مواجهة الزعامة السياسية؟ أم يقضي الواجب المحافظة على المهابة الروحية لمشايخنا الأجلاء، والمحصنة بالعلم والعمل والتقوى لتتكامل الدعامتان ولتقوية بعضهما بعضا ولحماية الطائفة من المخاطر؟ وهل تجوز المقاطعة والمجافاة ممن هم الأولى بالأخوة التوحيدية البعيدة عن السياسة؟ إننا نوجه النداء من هذا المكان المبارك لإصلاح ذات البين والاعتراف الصريح والتلاقي على المصلحة العامة، ففي ذلك نجاح للجميع وتحصين للطائفة، وتحصينها يكون أقوى بوحدة أبنائها وتماسكهم، وبوحدة المجتمع الديني التي هي أساس وحدة الطائفة وقوتها. هذا ما نرجوه صادقين وما ندعو إليه مخلصين وما نسعى إليه واثقين».



كما دعا إلى «غرس بذور التعلق بالأرض وخيراتها وحب الوطن الذي شاء القدر أن ينتموا إليه كي لا تسهل أمامهم دروب الإهمال والهجرة والاتكال على الآخرين، إضافة إلى التربية على أهمية بناء الدولة بمؤسساتها، وحماية دستورها واحترام قوانينها، دولة العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، دولة المواطنة لا دولة المحاصصة والمحسوبيات، آملين أن يستشعر المسؤولون خطر المماطلة في التجاذب وتفريغ المؤسسات، ومتسائلين عن الميثاقية في شغور بعض المواقع الأساسية من أصحابها الأصيلين، في استباحة موصوفة لا تليق بالعدالة ولا تطمئن المواطنين ولا تعزز ثقة الناس بدولتهم».



وختم «نطلق دعوتنا ونداءنا للمسؤولين ولجميع اللبنانيين ليرتفعوا إلى مستوى هذا الإرث التاريخي وليكونوا يدا واحدة في ردع الأيادي الهدامة وفي إعادة بناء المؤسسات والنهوض بالدولة».