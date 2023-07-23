وسط حقول مترامية في شمال ألمانيا يمتد مرج شاسع من القصب المائي فوق مستنقع هو الأكبر بين مستنقعات أوروبا المستصلحة.



تنتعل عالمة الأحياء ميلينه بريندل حذاء عاليا وتجول في المياه الراكدة مستعينة بجهازها لتحديد المواقع، فتتنقل بين أعناق القصب المنتصبة على ارتفاع مترين لتفقد الموقع الذي كان يمتد فيه حقل قبل أربع سنوات.



وتزرع العالمة البالغة 28 عاما أوتادا وتدون بدقة مستويات المياه في مختلف النقاط، بين «متدن» و«متوسط» و«عال».



وتم تجفيف المستنقع الممتد على مساحة عشرة هكتارات قرب مدينة مالسين الصغيرة على مر القرون لاستخراج الفحم النباتي المعروف بالخث أو زرع الحبوب أو تربية المواشي، على غرار ما حصل لـ 98% من مستنقعات ألمانيا، بحسب بيانات مركز الأبحاث المتخصص «غرايفسفالد مور».



وتلعب المستنقعات دورا فعليا في ضبط المناخ، إذ تحتبس الكربون المحتجز في الخث، تلك المادة العضوية الميتة التي تتراكم تحت الأرض، فتمنع مياهها انبعاث الغاز الملوث في الجو.



وأوضحت عالمة الأحياء ميلينه بريند «زراعة المستنقعات هي استخدامها».



وأطلقت الحكومة الألمانية التي حددت لنفسها هدفا، تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045، العام الماضي خطة عمل يبلغ تمويلها أربعة مليارات يورو من أجل «تحسين الوضع العام للأنظمة البيئية في البلد» بحلول 2026، وأدرج في هذا السياق استصلاح المستنقعات في طليعة الأولويات.



وتمثل المستنقعات التي تم تجفيف غالبيتها العظمى، 5% من مساحة ألمانيا.