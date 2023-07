شارك ديوان المحاسبة في المؤتمر العالمي للمراجعة الداخلية الذي نظمه معهد المدققين الداخليين The Institute of internal Auditers (IIA) تحت عنوان «عالم واحد ومستقبل واحد» One World One Future، والذي عقد في مدينة أمستردام بمملكة هولندا خلال الفترة من 10 الى 12 الجاري بحضور 2600 مشارك من 112 دولة أبرزها المملكة العربية السعودية التي كانت الداعم الرئيسي في هذا المؤتمر وبمشاركة 170 مشاركا بالإضافة الى المحاضرين الرئيسيين من المملكة في المؤتمر، وبمشاركة بعض المنظمات من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.



وترأس وفد ديوان المحاسبة كبير المدققين في إدارة الشؤون الاستثمارية والخدمية سعد الحرمل، حيث ناقش المؤتمر الوضع الحالي لمهنة التدقيق الداخلي ومشاكل الاضطراب الرقمي والأمن السيبراني وأهم التحديات التي تواجه المهنة، كما تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية أهمها تنمية العنصر البشري ومواكبة كل ما هو جديد واستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والمراقبة الرقمية ومواجهة المخاطر الناشئة عن عمليات غسيل الأموال (AML)، ومواكبة الاتجاهات العالمية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وكيفية تدقيق التأثيرات البيئية وإدارة المخاطر في المؤسسات وكيفية اتخاذ القرارات السليمة.