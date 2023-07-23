حصلت الطالبة مريم صالح مطر العنزي، على شهادة البكالوريوس من جامعة «سالفورد» في بريطانيا إدارة أعمال، حيث تخرجت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.



وقد عبر الفريق م.صالح مطر العنزي، والد الخريجة المتفوقة «مريم»، الذي حرص على حضور حفل التخرج في جامعة سالفورد ومشاركة ابنته فرحة التخرج، عبر عن سعادته بتخرج ابنته، مؤكدا أنها واصلت الليل بالنهار من أجل أن تتخرج وتحصل على درجة الامتياز وذلك لخدمة بلادها الكويت من اي موقع.



من جهتها، اكدت الخريجة مريم العنزي، أن عائلتها كان لها الدور الكبير في نجاحها وحصولها على درجة الامتياز، وذلك لدعمهم الدائم والمباشر ماديا ومعنويا.



وتسلمت الخريجة مريم صالح مطر العنزي شهادة التخرج بحضور والدها وعدد من أفراد أسرتها خلال حفل اقيم في جامعة سالفورد في بريطانيا.