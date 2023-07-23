عبدالله الراكان



واصلت الحسينيات ومجالس ذكر أهل البيت إحياء ليالي شهر المحرم بإقامة الخطب والمحاضرات والندوات.



وخلال اليلة الثالثة أكد خطباء المنبر الحسيني، أن ذكرى «عاشوراء» لا تقتصر على الحزن فقط بل تهدف الى إبراز الأهداف والقيم والمعاني السامية من تلك الحادثة، ومواجهة الظلم والحفاظ على الدين ولو كان مقابل ذلك التضحية بالنفس، مشددين على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة النبوية.



ففي حسينية عاشور ارتقى المنبر الخطيب الشيخ عبدالله ملا هادي مطالبا بضرورة الاقتداء بنهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرا الى قول الله عز وجل في محكم كتابه (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).



وفي الليلة الثانية تطرق الخطباء الى عدد من الموضوعات الدينية والاجتماعية والأخلاقية واستذكار مسيرة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، وخروجه من مكة وصولا الى أرض كربلاء وبعض الأحداث التي واجهتهم خلال الرحلة ولقائهم بعض المناصرين الذين انضموا إليهم في الطريق. بدوره، قال الخطيب الحسيني الشيخ حسين الشمالي، ان التمسك بكتاب الله ومنهج النبي وآل بيته هو النور الذي يضيء قلوب المومنين كما جاء في الاحاديث النبوية الشريفة، مشيرا الى ان هذا هو الدستور الذي يجب ان يسير عليه المسلمون لتجنب الضياع والفرقة.



وأضاف الشمالي، ان رحلة الامام الحسين عليه السلام الى كربلاء كانت حافلة بالعبر والعظات، حيث قام الحسين وخطب في الناس، ثم امر أبناءه علي الأكبر والقاسم بكفالة أخته السيدة زينب رضي الله عنها، لكن أبت حتى كفلها أخوها أبو الفضل.