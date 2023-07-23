أعرب النائب عبدالله المضف عن رفضه صرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية، معتبرا هذه الخطوة مخالفة للدستور في المادة 146 تحديدا وانتهاكا صارخا للرقابة الشعبية الممثلة بنواب الأمة. وقال المضف ان الشعب الكويتي يستاهل كل خير لكن المسألة تتعلق بدستور ومبدأ، فإذا قبلنا بتجاوز الخروج عن سقف اعتماد بيع الإجازات المقر من مجلس الامة في اعتماد الميزانية السابقة دون الرجوع للمجلس فمن الممكن ان تتمادى الحكومة في صرف مبالغ في جهات اخرى خارج الميزانية. وأكد المضف ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز، فللمال العام حرمة لا تنازل عنها أمام أي شكل من أشكال الضغط نيابيا كان أو غير ذلك.



ودعا المضف رئيس مجلس الوزراء لأن يتحمل مسؤولياته تجاه ضبط الادارة المالية العامة للدولة من صرف هذه الاموال خارج اعتماد الميزانية دون الرجوع للمجلس، فمن تجاوزوا القانون والدستور هم ذاتهم المناوط بهم تنفيذ الشق المالي والاقتصادي من برنامج عمل حكومته.