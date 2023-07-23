قالت السلطات اليمنية إنها ألقت القبض على قاتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز.



وأكدت وسائل اعلام رسمية أن مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز مؤيد حميدي هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة.



وأضافت أنه ينتمي لتنظيم «القاعدة» الارهابي وأنه يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية.



وكان برنامج الأغذية العالمي أعرب في بيان عن «حزنه العميق» لمقتل أحد موظفيه في اليمن بدون تحديد اسمه وهويته.



وفي بيان ثان، حدد هوية الموظف على أنه «مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية» وقد توفي «بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه» بعد ظهر الجمعة في مدينة التربة في جنوب غرب اليمن.



وأشار البيان إلى أن حميدي «وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز» موضحا أنه عمل مع المنظمة الأممية «لما يقرب من 18 عاما».



من جهة اخرى، أحبطت قوات عسكرية وأمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هجوما كبيرا لتنظيم القاعدة حاول من خلاله السيطرة على منطقة مهمة في محافظة أبين جنوبي البلاد.



وقال قائد قوات «الحزم الأمني» في مديرية المحفد بمحافظة أبين العقيد حسين محمد الرابض إن القوات العسكرية والأمنية في المحفد صدت هجوما كبيرا لعناصر من تنظيم القاعدة شن على جبهات ومحاور.