مرعي: الجائزة أتت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها فريقنا على مدار العام

نتطلع إلى مزيد من النجاح في المستقبل من خلال الابتكار والعمل الجاد

بروينل: مركز بورشه الكويت أثبت التزامه بالارتقاء بمكانة العلامة التجارية

رؤيتنا المشتركة تسهم في تعزيز أعمالنا وضمان أفضل تجربة لعملاء بورشه



حصل مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، على جائزة «أفضل وكيل في الشرق الأوسط والمشرق العربي» التي تقدمها بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثاني على التوالي.



ورغم المنافسة الشديدة، حقق مركز بورشه الكويت إنجازا كبيرا بفوزه بالجائزة مرتين على التوالي بفضل أدائه المميز فيما يتعلق بالمبيعات وتعزيز مشاركة العملاء والابتكار على مدار العام 2022.



وقال هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت: يشرفنا أن يحظى فريق العمل في مركز بورشه الكويت بهذا التقدير المميز للجهود التي بذلها على مدار العام. وأضاف: تعكس الجائزة التزامنا المتواصل وتفانينا الكبير، حيث تعتبر ثناء كبيرا لفريق مركز بورشه الكويت بأكمله.



وأشار مرعي إلى الشراكة طويلة المدى والمثمرة مع بورشه الشرق الأوسط ودعمها الكبير والمتواصل لمركز بورشه الكويت.



واختتم بقوله: تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز بفضل التعاون المتواصل والدعم الذي نتلقاه من بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا والجهود الكبيرة التي بذلها فريقنا على مدار العام، ونتطلع إلى مزيد من النجاح في المستقبل من خلال الابتكار والعمل الجاد.



وتم تقييم أداء العمل لدى وكلاء بورشه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2022 وفق معايير محددة تضمنت عدة جوانب، مثل المبيعات وخدمات ما بعد البيع ورضا العملاء وتسليم السيارات الجديدة وجودة الخدمة والمرافق وتدريب الموظفين، كما ركزت المعايير على الأداء الفردي، وكذلك أداء الفريق خلال المراحل المختلفة لامتلاك السيارة.



وتم اختيار ثلاثة مراكز فائزة تمثل المناطق الإقليمية الثلاث لبورشه الشرق الأوسط والتي تشمل الشرق الأوسط والمشرق العربي، وأفريقيا، والهند. وتم تكريم الوكلاء المميزين في هذه المناطق في المؤتمر الذي عقد مؤخرا في تنريفي بفضل أدائهم القوي والإنجازات الكبيرة المحققة.



كما فاز من الأسواق الإقليمية لبورشه الشرق الأوسط كل من مركز بورشه جنوب أفريقيا (جائزة منطقة أفريقيا) ومركز بورشه دلهي (جائزة منطقة الهند).



وقال د.مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: أثبت مركز بورشه الكويت التزامه بالارتقاء بمكانة العلامة التجارية ومنتجاتها للعام الثاني على التوالي.



وأضاف: تسهم رؤيتنا المشتركة في تعزيز أعمالنا وضمان أفضل تجربة لعملاء بورشه. وتمتلك بورشه قاعدة عملاء واسعة وراسخة في الكويت، ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز بورشه الكويت.