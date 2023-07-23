أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) منصته العقارية الرقمية الجديدة كليا KIB Aqari، والمخصصة لعملائه المهتمين بامتلاك وبيع وتأجير العقارات، والمدعومة بخدمة طلب التقييم العقاري التي يتم إطلاقها لأول مرة في الكويت رقميا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية واستراتيجية التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، من أجل توفير تجربة غير مسبوقة للعملاء وتوفير وقتهم وجهدهم، وتلبية احتياجات أعمالهم بأسلوب أكثر سهولة وأمانا.



وفي هذه المناسبة، قال م.فهد الصالح، مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية: نشهد اليوم انتقالا نوعيا إلى مرحلة متقدمة في عالم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المتخصصة، ولطالما كان KIB سباقا إلى ريادة هذا المجال من خلال حرصه الدائم على التطوير والابتكار لمواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع المصرفي في مسيرة التحول الرقمي وتوفير أحدث التقنيات المصرفية التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء بطريقة مختلفة وآمنة في الوقت ذاته، كما أن KIB أثبت من خلال هذه الخطوة قدرته على تجاوز كل التوقعات وتحقيق إنجاز جديد يتماشى مع ثقافته الرامية إلى التقدم والمضي قدما نحو مستقبل التنمية المستدامة.

وأضاف أن منصة KIB Aqari الجديدة ستكون وجهة واحدة لكل الاحتياجات العقارية، إذ إنها مصممة لتمكين العملاء من التمتع بمجموعة واسعة من الخدمات والحلول العقارية المتميزة، وعلى رأسها خدمة طلب التقييم العقاري التي يتم إطلاقها لأول مرة في الكويت رقميا، والتي من شأنها منح مستخدمي المنصة القدرة على تتبع طلب التقييم العقاري والتحقق من صحة التقييمات باستخدام رمز QR، إضافة إلى المزايا الأخرى المتنوعة والمخصصة لإدارة العقارات، بدءا بخدمة تحصيل الإيجار تلقائيا، وليس انتهاء بإمكانية تتبع حالة الإيجارات متأخرة الدفع وغيرها الكثير، وذلك من أجل ضمان راحة العملاء خلال إنجاز عملياتهم.



وتجدر الإشارة إلى أن KIB يسعى دائما إلى توفير تجربة مصرفية رقمية متطورة، بما يلائم أسلوب حياة عملائه، كما يواصل مسيرته الحافلة بالابتكار والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أكثر تقدما ورفاهية لعملائه، انطلاقا من شعاره الأساسي «بنك للحياة».