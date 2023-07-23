يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على ابتكار وتطوير أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية بما يعزز تلبية كل احتياجات العملاء. وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن إطلاق خدمات الرد الصوتي التفاعلي (IVR) المحسنة، التي تهدف إلى إثراء التجربة المصرفية للعملاء باستخدام أحدث التقنيات في ذلك المجال بما يسهم في إتمام المعاملات بشكل آمن وطريقة أكثر سرعة وسهولة.



تمكن خدمات الرد الصوتي التفاعلي المحسنة العملاء من الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية من أي مكان وعلى مدار الساعة بما تقدمه من ميزات وخصائص، من بينها:



- تعزز خدمات الرد الصوتي التفاعلي المحسنة قدرة العملاء على إتمام باقة واسعة من المعاملات آليا بكل سهولة بما في ذلك فتح الحسابات الجديدة والاستعلام عن الرصيد وتحويل الأموال ودفع الفواتير، إضافة إلى خدمات البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع، وذلك كله من خلال خطوات بسيطة وتجربة استخدام أكثر سهولة.



- أصبحت الخدمات مصممة بشكل أكثر خصوصية وفقا لمتطلبات العميل حيث تمكن خدمات الرد الصوتي التفاعلي المحسنة من التعرف على العملاء من خلال أرقام هواتفهم.



- توفر خدمات الرد الصوتي التفاعلي المحسنة إمكانية التواصل وطلب المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغض النظر عن ساعات عمل الفروع، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات في أي وقت.



- تتضمن الخدمات المحسنة إجراءات أمان متقدمة، في إطار اهتمام الوطني بتقديم أعلى مستويات الأمان للعملاء أثناء إتمام جميع معاملاتهم.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام للخدمة الهاتفية في بنك الكويت الوطني، تامر علام: يأتي تطويرنا لخدمات الرد الصوتي التفاعلي في إطار سعينا لتكامل ما نقدمه من خدمات من خلال قنواتنا الرقمية المتنوعة وسعيا منا لتلبية احتياجات عملائنا وحصولهم على تجربة مصرفية ينعمون من خلالها بالراحة وسرعة إتمام المعاملات بسهولة وأمان.



وأضاف: تعكس الخدمات المحسنة توظيف الوطني أحدث ما يمتلك من تقنيات بفضل تحوله الرقمي المتسارع لتلبية طموحات العملاء وتطلعاتهم، وبما يرسخ ريادة البنك في تقديم الخدمات المصرفية الأكثر تطورا في الكويت والمنطقة.



وأكد علام أن تطوير كل الخدمات في بنك الكويت الوطني يستند إلى إلمام كامل باحتياجات العملاء في ظل التواصل المستمر معهم من خلال قنوات عديدة ومتنوعة، ما يساهم في تقديم خدمات ومنتجات تطابق ما كان يتطلع إليه العملاء، بل ويتجاوز توقعاتهم.