قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول سوق العقار المحلي خلال الربع الثاني من 2023، إن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت تتراوح نسب العوائد بين 6.75% و7.75% بنهاية الربع الثاني 2023 وفقا لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة.



وأوضح التقرير أن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب، وقد سجلت عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.17% بنهاية الربع الثاني 2023، وفي محافظة حولي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.27%.



ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.31%. وفي محافظة الأحمدي 7.42%، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.15% ويسجل في محافظة الجهراء 7.31% بنهاية الربع الثاني 2023.



وفيما يخص تداولات العقار المحلي خلال الربع الثاني من 2023، أوضح تقرير «بيتك» أنها انخفضت إلى 767 مليون دينار، بنسبة تراجع 4.4% مقابل تداولات قيمتها نحو 803 ملايين دينار في الربع الأول من 2023، كما أنها أدنى بنسبة 37.5% على أساس سنوي، لتسجل بذلك رابع أدنى مستوى ربع سنوي خلال 5 أعوام، ويأتي بعد مستواها الاستثنائي المنخفض في الثلاثة الأرباع الأولى من 2020 خلال أزمة «كورونا». وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 723 ألف دينار بنهاية الربع الثاني بشكل محدود وصلت نسبته إلى 1.1% عن الربع الأول 2023 في حين يعد أعلى بنسبة 1.9% على أساس سنوي.



وبلغت تداولات السكن الخاص 363 مليون دينار منخفضة 3% عن الربع السابق، وتراجع الطلب إلى 742 صفقة بنسبة 5.1%، وانخفضت تداولات الاستثماري إلى 200 مليون دينار بنسبة 22% مع تراجع الطلب إلى 280 صفقة بنسبة 9%، في حين زادت تداولات العقار التجاري إلى 114 مليون دينار بزيادة 19% مع ارتفاع الطلب عليه إلى 20 صفقة بنسبة 5.3%. وقد انخفض عدد صفقات التداولات العقارية بالربع الثاني، ووصلت لثاني أدنى مستوى خلال 5 أعوام مسجلة 1061 صفقة، منخفضة بنسبة 5.4% عن عددها في الربع الأول من 2023 مدفوعة بانخفاض الطلب وعدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري في حين ارتفع الطلب على العقار التجاري.



تراجع التداولات



وأضاف «بيتك» أن هذا التراجع يأتي مدفوعا بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص وتراجع قيمة تداولات العقار الاستثماري خلال الربع الثاني من عام 2023، بينما ارتفعت تداولات العقار التجاري بشكل لافت.



وقد ساهم أيضا في تراجع قيمة التداولات خلال هذا الربع العديد من العوامل، منها انخفاض أيام التداول وتخفيض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر الذي تزامن مع بداية هذا الربع وعيد الأضحى الذي اختتم به الربع الثاني من 2023.



كما ساهمت جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع في توجيه السيولة المتاحة إلى الادخار، إضافة لتوجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها شراء الأسهم أو الذهب الذي واصل انتعاشه خلال الربع الثاني، كما أن تراجع حجم التمويل العقاري مع ارتفاع سعر الخصم ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثاني.



اتجاهات التداولات العقارية



شكلت تداولات السكن الخاص 47% من تداولات العقار بالربع الثاني من 2023 ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية وارتفعت حصتها مقابل حصة شكلت 46% في الربع الأول، وانخفضت حصة العقار الاستثماري ومازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة شكلت 26.1% في الربع الثاني مقابل 32% من قيمة التداولات بالربع الأول 2023، فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري إلى 14.9% مقابل 12% في الربع الأول.



بينما استقرت حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي حين مثلت 2.2% من التداولات في الربعين الثاني والأول من 2023، ونشطت التداولات على عقار الشريط الساحلي مستحوذة على 9.4% مقابل 7.2% من التداولات العقارية في الربع الأول 2023.



عائد العقار التجاري



استقرت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وقد سجل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة 7.1% بنهاية الربع الثاني 2023 في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.89% كما في بعض المواقع المتميزة في منطقة السالمية.



ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 7.98% بنهاية الربع الثاني 2023، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.0% و8.5% مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.



ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.75%، ويصل متوسط العائد في منطقة شارع مرزوق المتعب إحدى المناطق المتميزة بالمحافظة إلى 7.88% بنهاية الربع الثاني 2023.



ويصل العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي 8.13% بنهاية الربع الثاني، ويسجل متوسط العائد على العقارات التجارية في الفحيحيل 8.00%، وفي بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس 8.00% أيضا وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.38%.