أعلن برنامج «بيبان» التلفزيوني الواقعي، المخصص لرواد الأعمال، والمنتج من قبل مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل بمملكة البحرين، عن فتح أبوابه أمام رواد الأعمال الكويتيين بعد انضمام المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة في موسمه الثالث المرتقب، وسيتعاون البرنامج مع رائدة الأعمال الكويتية رهام العيار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التسويق «فيلسوفي» للتوسع في الكويت مع شركاء وفرص محتملة لموسمه الثالث.



ويتمحور برنامج بيبان حول مجموعة من رواد الأعمال الواعدين الذين يقومون بعرض مشاريعهم القائمة لفرص الاستثمار مقابل أسهم والفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع أمام لجنة من مستثمري القطاع الخاص الإقليميين ممن يمكنه تسريع نمو هذه المشاريع بشكل استراتيجي للأسواق الإقليمية والعالمية.



كما سيمر رواد الأعمال بمرحلة المعسكر التدريبي المكثف الذي سيستفيدون منه في تطوير مشاريعهم من مختلف الجوانب، منها التخطيط للتوسع، والنمذجة المالية، فن الإلقاء أمام المستثمرين على برنامج تلفزيوني.



وتعليقا على هذه المناسبة، قالت ريهام العيار «إن فتح «بيبان» أبوابه أمام رواد الأعمال الكويتيين والمستثمرين المحتملين سيوفر انكشافا هائلا وفرصا مربحة لريادة الأعمال في الكويت. متحمسة لدعم رحلة بيبان في تحشيد موارده وتعزيز رعايته المالية من الكويت. من المؤكد أن تعزيز دور الكويت في هذا البرنامج القيم سيكون له تأثير كبير على سوق ريادة الأعمال في البلاد، وسيسلط الضوء على الإمكانيات والمواهب الجبارة التي نمتلكها كأمة. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا البرنامج الهادف».



من جانبها، قالت فجر الباجه جي، المدير العام لشركة مشاريع الأمل: إن السوق الكويتي غني برواد أعماله، مما يجعل توسعنا للكويت أكثر حماسا وإثارة. أسسنا برنامج بيبان ليعمل كمنصة استثمارية إقليمية تسهل فرص الاستثمار المشترك بجانب القطاع الخاص الذي يمتلك المعرفة والشبكات اللازمة لتسريع نمو الشركات بشكل استراتيجي، ونحن نتطلع إلى الترحيب بطلبات التقديم من المشاريع الكويتية وتوسيع نطاق تواجد «بيبان» في المنطقة إلى الكويت مع ريهام العيار.