أحمد الفضلي



انتهت المذيعة ومصممة الأزياء انسام الخلف من تصوير كل مشاهدها الخاصة بأولى تجاربها في الدراما التلفزيونية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «سوء المناخ» الذي تم تصوير جميع مشاهده في الفترة الماضية ومن المنتظر ان تعرض حلقاته في الأيام المقبلة.



من جانبها، أعربت الخلف عن بالغ سعادتها بخوض أولى تجاربها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل يجمع كل العوامل القادرة على انجاح أي عمل فني بوجود فكرة رائعة ونص كتب باحترافية ورؤية اخراجية نفذت بالشكل الصحيح بمشاركة نجوم الدراما الكويتية والخليجية، مشيرة الى ان العمل يتحدث عن حقبة زمنية مهمة جدا من تاريخ الكويت، حيث تدور احداث العمل بين جزيرة فيلكا ومدينة الكويت في مطلع الثمانينيات تمت صياغتها بشكل درامي اجتماعي. والعمل من انتاج مؤسسة كويت فيلم، واشرف على انتاجه عبدالرحمن الديين وحنان خسروه.



وعن النجوم المشاركين في المسلسل وتوقيت عرضه، ذكرت الخلف من خلال حديثها لـ «الأنباء» ان العمل يضم كوكبة من النجوم تشرفت في العمل معهم بتجربتي الأولى، أبرزهم الفنانة البحرينية زهرة عرفات والنجمة احلام حسن والفنان جمال الردهان وعبدالناصر الزاير ومن السعودية يشاركنا النجم تركي اليوسف، والجميع يعمل بقيادة المخرج رمضان خسروه الذي كتب نص العمل، مشيرة الى أن العمل سيرى النور في الايام المقبلة عبر منصة شاهد الالكترونية ومن ثم سيعرض في عدد من القنوات الفضائية بحسب ما ذكرت الشركة المنتجة التي تحرص على عرض العمل في جميع القنوات المحلية والخليجية.



وفيما يتعلق بدورها في المسلسل، أفادت انسام بأنها تجسد شخصية أم عادل وهي فتاة تعمل بمهنة الخياطة وتتصف باللؤم وحب المال وهي شخصية مختلفة عن شخصيتي الحقيقية، وهذا ما صنع تحديا بيني وبين نفسي لأداء شخصية تختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية، موضحة أنها ستواصل العمل في الدراما التلفزيونية بعد تجربتها الاولى التي وصفتها بالتجربة الرائعة والمشجعة على الاستمرار.