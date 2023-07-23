بيروت ـ بولين فاضل



قناعة انتهت إليها الفنانة نجوى كرم وهي أنها مطربة ألبوم لا مطربة single، من هذا المنطلق أتى ألبوم «كاريزما» الصادر لها حديثا عن شركة «روتانا» والذي شاءت أن يكون منوعا في أغنياته كي لا يأتي من يقول إنها هجرت لونها اللبناني التقليدي لصالح الحداثة، وأيضا كي لا يكون هناك من يأخذ عليها انها حافظت على لونها ولم تتجدد.



تقول نجوى: الأغنية الـ single تقيدني، بينما يمكنني في الألبوم أن أتنقل براحة بين الأغنيات وللجمهور أن يحب ما يريد.



ولا تميز نجوى في محبتها وانحيازها بين أغنية وأخرى في الألبوم، فكل أغنياته تشبهها وإلا لما قدمتها، كما تقول، وإذا كانت صاحبة لقب «شمس الأغنية اللبنانية» مع التجديد في الموسيقى والكلام، فإن التجديد في ألبومها انسحب أيضا على اللوك بعد استعانتها بستايلست عالمي من أصل لبناني يهتم بنجمات هوليوود ويدعى Avo، وعنه تقول: هو كان من معجبيّ وهو صغير، وكان يتمنى دوما الإشراف على أزيائي الى أن جاء الوقت وتعاونا».



وردا على الانتقادات التي وجهها البعض الى فساتينها الأخيرة، قالت: معليه ينتقدوا، المهم أني مقتنعة بها وأدرك ما أقدم من موضة حتى قبل انتشارها. فأنا اليوم وبفضل أهم ستايلست عالمي، سباقة في مواكبة الموضة، ومن انتقد بعض أزيائي عاد ورأى على نسقها في مهرجانات عالمية مثل الأوسكار، وهذا دليل على ضرورة عدم التسرع في إطلاق الأحكام.



نجوى كرم التي تبقى لها مع «روتانا» ألبوم واحد قبل انتهاء العقد تسأل عما ينتظرها بعد ذلك، فيأتي جوابها: لا أعرف، كل خطوة بخطوتها.