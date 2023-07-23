يعقوب العوضي



توجهت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى پولندا لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين سبتمبر المقبل. ويترأس الوفد أمين السر قايد العدواني ويرافقه أمين الصندوق خالد طالب وعضو مجلس الإدارة مبارك الديحاني ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي بالإضافة إلى الجهاز الفني المكون من المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان ومدرب الحراس محمد محمود والمعد البدني عصام اللحياني وأخصائي العلاج الطبيعي محمد مهدي و19 لاعبا هم: محمد بويابس وعبدالله جرخي وفهد صلبوخ ومبارك الخالدي وعلي خالد ومحمد عامر وفواز مبارك وسيف العدواني وحيدر دشتي وعبدالعزيز سالمين ومحمد الهندال وعبدالعزيز ضايف وعبدالوهاب المزين ومحمد دشتي وفرج السالم ومحمد الصانع وعبدالعزيز ياسين وفواز الملا وعبدالله العطية.



وتستمر فترة الإعداد في پولندا 5 أيام سيغادر بعدها الأزرق في 29 يوليو الجاري إلى سلوفينيا لاستكمال فترة الاعداد وسيخوض المنتخب من 4 إلى 5 مباريات تجريبية على أن يعود إلى البلاد في 7 أغسطس المقبل.