صرح أمين سر اتحاد المبارزة حمد العوضي بأن حظوظ لاعبي منتخبنا الوطني للمبارزة وافرة في التأهل الى أولمبياد باريس 2024 وذلك عن طريق مشاركة اللاعبين في بطولة كأس العالم للمبارزة - ميلان 2023 للكبار التي انطلقت امس وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، مضيفا أن البطولة تعتبر فرصة كبيرة لجميع اللاعبين من أجل تجميع النقاط لرفع تصنيفهم الدولي ما سيسهم بشكل مباشر في تأهلهم الى أولمبياد باريس.



وأكد العوضي أن المشاركة في بطولة كأس العالم للمبارزة تأتي ضمن خطة الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي ستقام في مدينة هانغزو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الى 8 أكتوبر المقبل.



وثمن الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون في دورة الألعاب العربية الـ 15 في الجزائر بحصولهم على 7 ميداليات (2 ذهب 2 فضة 3 برونز).



ويدخل منتخبنا الوطني منافسات بطولة العالم بمشاركة كوكبة من النجوم في سلاح السابر والأيبيه والفلوريه، وهم: محمد مهدي وعبدالعزيز دعيج ويوسف الشملان، وعبدالعزيز العوضي وعبدالرحمن الياقوت وعبدالعزيز الشطي وحسن الفودري وعلي النكاس والبطلة فوزية الرفاعي، وعبدالعزيز الكندري وعلي فاضل وفيصل الزامل وعلي النصار واللاعبة فرح الرشيدي.