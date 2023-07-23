هادي العنزي



اختتم مساء أمس منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 16 سنة) معسكره التدريبي في تركيا، متوجها إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة الخليج الـ 17 لكرة السلة للناشئين التي تقام منافساتها على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، خلال الفترة من 25 حتى 30 الجاري.



ويشارك في البطولة المؤهلة لتصفيات كأس آسيا للناشئين الى جانب منتخبنا: البحرين، وقطر، والسعودية البلد المستضيف، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث تتأهل الفرق الأربعة جميعها إلى الدور نصف النهائي، على أن يواجه أول الترتيب نظيره الرابع، فيما يلتقي الثاني مع الثالث، والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية، بالإضافة للتأهل إلى البطولة الآسيوية. وسيلتقي الأزرق» مع «الأخضر» السعودي في الـ 7 مساء الثلاثاء المقبل، في اختبار مهم، بأولى مباريات الفريقين بالبطولة، وتسبقه مباراة تجمع البحرين وقطر في 5 مساء.



وقد خاض «الأزرق» عددا من المباريات الودية مع عدة فرق، من بينها منتخب أذربيجان، وفريقي تشويقيا سبور، وأكسجين بورصة، سعى خلالها المدرب الوطني طلال القلاف ومساعده فهد الرجيبة للوصول إلى الانسجام المطلوب بين اللاعبين، وأفضل توليفة مناسبة للأزرق في البطولة.