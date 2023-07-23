يحل الأهلي المصري اليوم في الثامنة والنصف مساء ضيفا على فريق بيراميدز بملعبه الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة 28 للدوري الممتاز. ويبحث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عن كسر عقدة تطارده في مواجهاته ضد الأهلي الذي لعب أمامه 3 نهائيات سابقة لم يعرف فيها طعم الفوز.



من جانب آخر، تغادر بعثة الزمالك اليوم متوجهة إلى المملكة العربية السعودية تحضيرا لخوض منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي ستنطلق 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.



وأكدت قناة الزمالك الرسمية أن رئيس النادي المعزول بحكم قضائي مرتضى منصور قد حصل على دعوة خاصة من الاتحاد العربي لكرة القدم لكنه اعتذر عن عدم السفر مع الفريق الأبيض، وسوف يرأس البعثة جمال عبدالحميد عضو مجلس الإدارة. وأكدت مصادر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الزمالك مقبل على أزمة جديدة تتمثل في وصول قرار جديد من «فيفا» يطالبه بدفع مبلغ 270 ألف دولار للغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، وصرح وكيل اللاعب بأن «الزمالك لا يتواصل مع اللاعب أو المحامي الخاص به، كما أن مسؤولي الأبيض لم يلتزموا بسداد الأقساط المتفق عليها».



وكان لاعب الزمالك السابق المغربي خالد بو طيب قد أرسل خطابا جديدا للفيفا يفيد بعدم التزام المارد الأبيض بدفع الغرامة المستحقة له حتى الآن. وكان «فيفا» قد أقر بأحقية بوطيب في 2.5 مليون يورو بعدما فسخ مجلس إدارة الزمالك عقده قبل نهايته.



وشهد تدريب الزمالك أمس عودة 6 لاعبين معارين من أندية مختلفة، وهو القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الأبيض في وقت سابق لعدم قدرة النادي على شراء صفقات جديدة لمروره بأزمة مالية خانقة، واللاعبون هم محمود علاء من الاتحاد، وأحمد أيمن منصور من طلائع الجيش، ويوسف أوباما من الحزم السعودي، وأحمد عيد من إنبي، وحمدي علاء من البنك الأهلي، وأحمد زكي من نادي زد.‏‫