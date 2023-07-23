مبارك الخالدي



أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي حصته التدريبية الأولى له أمس بمعسكره في مدينة ازميت التركية، والذي يمتد حتى 11 أغسطس المقبل، وكان عبارة عن تدريب خفيف بمقر إقامة الفريق.



وقد غادرت بعثة الفريق البلاد صباح امس برئاسة عضو مجلس الإدارة علي حسين النصر وعضوية الجهازين الفني والإداري، إضافة الى 26 لاعبا. ومن المقرر ان يلعب الأخضر من اربع الى خمس مباريات ودية خلال فترة المعسكر.



وتخلف عن السفر مع الوفد كل من سلمان العوضي، وبدر جلال، وعبدالرحمن الشرهان وحسين شهاب كنكوني نظرا لاستدعائهم لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي المقرر في تايلند.



إلى ذلك، أعلن الأخضر تعاقده أمس رسميا مع المدافع الجزائري محمد بوشار قادما من فريق بلوزداد الجزائري، ويمتلك اللاعب (29 عاما) الذي مثل المنتخب الأولمبي لبلاده رصيدا مميزا من البطولات الجزائرية والأفريقية، حيث فاز بستة ألقاب متنوعة منها الدوري والكأس الجزائرية مرتين وكأس السوبر مرتين إضافة الى دوري أبطال افريقيا 2014 والسوبر الافريقي 2015.



وكانت إدارة الفريق قد استقبلت أول من امس المهاجم المغربي حمزة خابا ليلتحق ببعثة الأخضر قبل سفرها الى تركيا.



وفي جانب آخر، أعلن مجلس إدارة النادي عن الاطار العام للجهازين الفني والإداري للفريق للموسم المقبل برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس الجهاز علي حسين النصر ونائب رئيس الجهاز بدر عاشور ومدير الفريق عبدالله الحائري والإداري عيسي اشكناني والمنسق العام مشعل العبكل والجهاز الطبي المكون من د.أنور محمد علي واخصائي العلاج الطبيعي حسين عبدالله ووسام ربعي واخصائي التأهيل أسامة الشهابي والمحلل الفني محفوظ جناد، والجهاز الفني المكون من المدرب الألماني توماس برداريتش ومساعده الكرواتي ماتكو دكار ماتي والمدرب الوطني محمد السلمان ومدرب الحراس نورمان بيكر ومدرب اللياقة الإيطالي ريكاردو بريوتي.



كما وجه الشكر الى كل من علي مندني وأحمد النجار، على جهودهما خلال المواسم الفائتة مع الفريق.