عبدالعزيز جاسم



وصل لاعب وسط القادسية النيجيري دانييل جيبولا أول من أمس الى البلاد ليلتحق بـ «الأصفر»، وانتظم اللاعب أمس في تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم ليصبح رابع المحترفين المنضمين للكتيبة الصفراء بعد الليبي محمد الصولة والتونسي يوسف بن سودة والمالي إبراهيما تانديا، ويتبقى محترف واحد سيكون في خط الدفاع. وستغادر بعثة الأصفر إلى الإسكندرية في الأول من أغسطس المقبل لمدة أسبوعين سيخوض خلالها الفريق من 3 إلى 4 مباريات ودية لكن قبل ذلك سيخوض مباراتين وديتين أمام فريقي الفحيحيل والساحل يومي 27 و30 الجاري.



في السياق ذاته تقدم نادي القادسية بالشكر إلى رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ د.طلال الفهد على تكفله بقيمة صفقة المحترف الليبي محمد الصولة. من جانب آخر، أغلق الفريق الأول لكرة القدم باليرموك ملف المحترفين بعدما تعاقد مع المدافع المغربي كريم الولادي الذي وصل أول من أمس لتوقيع العقد، وسبق للنادي أن أعلن عن انضمام 4 محترفين آخرين هم البرازيلي ليكاو والأوروغوياني كوريا، ومن جزر الرأس الأخضر كيلفين يانيك بالإضافة إلى المهاجم الإيطالي ماريو فونتانيلا.



وسيغادر «اليرامكة» إلى القاهرة مع بداية أغسطس المقبل في معسكر تدريبي يخوض خلاله عددا من المباريات الودية تحت قيادة المدرب الصربي غوران ماتكوفيتش ومساعده المدرب الوطني محمد الفيلكاوي.